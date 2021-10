Verband: Ohne digitale Dokumente droht Chaos an Flughäfen

Eine Passagiermaschine setzt zur Landung auf dem Frankfurter Flughafen an.

Boris Roessler/dpa

Boston. Bis zu acht Stunden an Flughäfen warten? Das könnte so kommen, wenn der Flugverkehr in Gang kommt und Corona-Tests und Impfzertifikate weiter auf Papier kontrolliert werden, warnt der Branchenverband.

Die Luftfahrtbranche warnt vor Chaos an den Flughäfen, wenn der Verkehr ohne digitale Verfahren für Corona-Tests und andere Dokumente wieder in Gang kommt.Vor der Pandemie hätten Reisende vor Abflug und nach der Ankunft im Schnitt eineinhal