Energiepreise: Liebe Politik, wann wird der Verbraucher endlich entlastet?

Seit Anfang des Jahres steigen internationale Energiepreise rasant.

Julian Stratenschulte / dpa

Osnabrück. Die Energiepreise steigen und steigen und das in ganz Europa. Es wird höchste Zeit, dass der Verbraucher endlich entlastet wird - ohne die bisherigen Klimaschutzbemühungen zunichte zu machen.

Ist es wirklich so verwunderlich, dass überall in Europa derzeit die Preise für Gas, Strom und Benzin in die Höhe schießen? Wohl kaum, vielmehr war es ein Anstieg mit Ansage, der auch politisch initiiert wurde. Dass Verbraucher be