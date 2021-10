Chinesischer Eigentümer Geely bringt Volvo an die Börse

Der chinesische Autokonzern Geely will seine schwedische Pkw-Tochter Volvo Cars wie erwartet in Stockholm an die Börse bringen.

Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Göteborg/Stockholm. Seit längerem plant Volvo einen Börsengang, musste ihn zwischendurch aber auf Eis legen. Nun soll es endlich klappen.

Der chinesische Autokonzern Geely will seine schwedische Pkw-Tochter Volvo Cars wie erwartet in Stockholm an die Börse bringen.Durch neue Aktien sollen Erlöse von brutto rund 25 Milliarden schwedischen Kronen (2,5 Mrd Euro) erzielt werden,