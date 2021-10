USA halten im Handelskrieg mit China an Strafzöllen fest

Angefangen hatte der Handelskrieg der beiden größten Volkswirtschaften Mitte Juni 2018.

Feng Li/GETTY IMAGES/dpa

Washington. Nach seinem Amtsantritt hat sich US-Präsident Biden viel Zeit damit gelassen mit der Entscheidung, wie er im Handelskonflikt mit China vorgehen will.

Im Handelskrieg mit China will die US-Regierung von Präsident Joe Biden an den gegen Peking verhängten Strafzöllen festhalten, aber mehr Ausnahmen zu Gunsten der US-Wirtschaft zulassen. Hochrangige Beamte der Biden-Regierung kündigten an, e