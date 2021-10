Menschen an einer elektronischen Tafel einer Bank, die den Aktienindex an der Hongkonger Börse in Hongkong anzeigt.

Vincent Yu/AP/dpa

Hongkong. Der chinesische Immobiliengigant ist mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar verschuldet. Rating-Agenturen warnen vor einer Zahlungsunfähigkeit. Evergrande muss sich dringend Geld beschaffen.

Der Handel mit Aktien des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande und seiner Hausverwaltung an der Börse in Hongkong ist ausgesetzt worden. Einen Grund nannte die Hongkonger Börse in ihrer Mitteilung nicht. Es ist das