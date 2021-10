Britische Soldaten von Montag an im Einsatz

Außer Betrieb: Zapfsäulen an einer Tankstelle in Manchester.

Jon Super/AP/dpa

London. Tanken ist in Großbritannien derzeit ein großes Problem: Es fehlt an Teibstoff. Die britische Regierung will Abhilfe schaffen.

In Großbritannien sollen von Montag an Soldaten im Einsatz sein, um den anhaltenden Kraftstoffmangel an britischen Tankstellen einzudämmen. Fast 200 Mitglieder der Streitkräfte, darunter 100 Lastwagenfahrer sollen „temporäre“ Unterstützung