In Großbritannien lebende Deutsche sollen Lastwagen fahren

Ein Tankwagen verlässt ein Shell-Öldepot im britischen Kingsbury. In Großbritannien lebende Deutsche werden laut einem Bericht zufolge dazu aufgerufen, einzuspringen.

Jacob King/PA Wire/dpa

London. In Großbritannien spitzt sich der akute Dienstleistungsmangel weiter zu. Nun soll das Verkehrsministerium fast eine Million Deutsche mit Lkw-Führerscheinen in einem Brief um Hilfe gebeten haben.

Etliche in Großbritannien lebende Deutsche mit einem älteren Führerschein haben aufgrund des akuten Lastwagenfahrermangels einem Bericht zufolge Post von der britischen Regierung bekommen. Tausende Deutsche im Land, die vor 1999 ihren Führe