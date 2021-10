Deutsche Bahn erhöht Ticket-Preise – so stark steigen sie

Die Deutsche Bahn erhöht ab dem 12. Dezember die Ticketpreise.

dpa/Julian Stratenschulte

Berlin. Bei der Deutschen Bahn steigen die Preise vor allem für Pendler und Kunden, die volle Flexibilität wünschen.

Die Deutsche Bahn erhöht die Fahrpreise. Sie steigen am 12. Dezember im Durchschnitt um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Berlin mitteilte. Tickets zum sogenannten Super-Sparpreis und Sparpreise soll es zwar unverändert ab 17,9