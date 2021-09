Dax gibt nach - Inflationsdaten treiben Anleger in Defensive

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger nervös.

Die Kurserholung im Dax nach dem jüngsten Rücksetzer fiel am Donnerstag schnell wieder in sich zusammen. Für zusätzliche Bedenken sorgten laut Börsianern neue Inflationsdaten unter anderem aus Deutschland. Der deutsche Leitindex lag am Nac