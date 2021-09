Ernüchterung vor dem Treffen: USA und EU tagen in Pittsburgh

Der Handels- und Technologierat war im Juni bei einem EU-USA-Gipfel von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden ins Leben gerufen worden.

Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Bruxelles. Kann die EU den USA unter Präsident Joe Biden wieder vertrauen? Zu Spitzengesprächen über Handels- und Technologiefragen stellen sich für die Europäer unangenehme Fragen. Die Wirtschaft verlangt unterdessen Pragmatismus und Tempo.

Die EU will sich trotz der schweren Enttäuschung über das jüngste US-Vorgehen in Sicherheitsfragen um engere transatlantische Wirtschaftskooperationen bemühen.Nach Angaben aus dem EU-Ministerrat stimmten am Mittwoch alle 27 Mitgliedstaaten