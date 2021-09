Ein Mitarbeiter von Volkswagen in der Gläsernen Manufaktur in Dresden.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wolfsburg. Die Autoindustrie leidet an einem Mangel an Halbleiter-Komponenten. Dies führt bei VW in Wolfsburg erneut zu Kurzarbeit.

Die anhaltende Lieferkrise bei wichtigen Elektronik-Bauteilen wie Mikrochips führt bei Volkswagen zu erneuten Produktionsausfällen und Kurzarbeit am Stammsitz Wolfsburg. So ziehen sich die zuerst bis Ende dieser Woche einkalkulierten Einsch