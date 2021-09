Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag haben Schnäppchenjäger am Mittwoch auf dem deutschen Aktienmarkt für steigende Kurse gesorgt.

Der Dax lag am Nachmittag mit 0,85 Prozent im Plus bei 15.377,62 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand mit 0,45 Prozent im Plus bei 34.655,90 Zählern. Im EuroStoxx 50, dem Leitindex der Eurozone, betrug das Plus 0,88 Prozent