Dax nach Rücksetzer im Plus

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung.

Anleger nutzten die niedrigen Kurse im frühen Handel zum Wiedereinstieg.Der Dax stand zuletzt 0,92 Prozent höher bei 15.388,40 Punkten. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex wegen zunehmender Zins- und Konjunktursorgen noch mehr als zwei