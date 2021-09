Ein Polestar Precept steht während der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) auf dem Open Space am Königsplatz in München

Matthias Balk/dpa

Göteborg. Mit einer speziellen Fusion will Volvo seine Luxusmarke Polestar an die Börse bringen. Die Pläne für den schnellen Ausbau der Produktion der Elektrofahrzeuge sind ambitioniert.

Die Luxuselektromarke Polestar des schwedischen Autobauers Volvo und seiner chinesischen Mutter Geely will über eine Unternehmenshülle in New York an die Börse gehen. Polestar werde bei der Transaktion inklusive Schulden mit annähernd 20 Mi