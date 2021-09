Tausende Visa für Lkw-Fahrer: London will Weihnachten retten

Die britische Regierung hat Maßnahmen angekündigt, um den Mangel an LKW-Fahrern zu beenden.

Gareth Fuller/PA Wire/dpa

London. Mit dem Brexit hat Großbritannien die Freizügigkeit abgeschafft. Das rächte sich. Weil Fachkräfte fehlen, kam es in Supermärkten und an Tankstellen zu Lücken. Nun folgt die Kehrtwende - ein wenig.

Nach dramatischen Bildern von Warteschlangen an Tankstellen hat die britische Regierung ihre starre Haltung über den Haufen geworfen und hofft nun auf Rettung durch ausländische Fachkräfte.Wie das Verkehrsministerium am Sonntag in London mi