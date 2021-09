Die britische Regierung hat Maßnahmen angekündigt, um den Mangel an LKW-Fahrern zu beenden.

Gareth Fuller/PA Wire/dpa

London. Mit dem Brexit hat Großbritannien auch die Freizügigkeit abgeschafft. Das rächte sich. Weil Fachkräfte fehlen, kam es in Supermärkten und an Tankstellen zu Lücken. Nun folgt die Kehrtwende - zumindest ein wenig.

Mit Tausenden Arbeitsvisa für ausländische Lastwagenfahrer will die britische Regierung doch noch das Weihnachtsfest retten. Wie das Verkehrsministerium in London in der Nacht ankündigte, sollen von Oktober an und bis Heiligabend insgesamt