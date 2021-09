Liefersorgen: London bietet Lkw-Fahrern Arbeitsvisa an

Die britische Regierung hat Maßnahmen angekündigt, um den Mangel an LKW-Fahrern zu beenden.

Gareth Fuller/PA Wire/dpa

London. Seit dem Brexit gelten scharfe Einwanderungsregeln für EU-Bürger, die in Großbritannien arbeiten wollen. Daraus resultierte ein Mangel an Lkw-Fahrern, dem man jetzt kurzfristig entgegenwirken will.

Wegen Lieferproblemen mit Lebensmitteln und Benzin in Großbritannien hat die Regierung ausnahmsweise 10.500 Arbeitsvisa für ausländische Fachkräfte genehmigt.Damit sollen 5000 Lastwagenfahrer und 5500 Spezialisten für die Geflügelverarbeitu