Versorgungskrise in Großbritannien: Johnson vor Kehrtwende

Eine Tankstelle in Sheffield, die wegen Kraftstoffmangel geschlossen ist.

Danny Lawson/PA Wire/dpa

London. Seit dem Brexit gelten scharfe Einwanderungsregeln für EU-Bürger, die in Großbritannien arbeiten wollen. Schließlich lautete das Versprechen: britische Jobs für Briten. Doch das hatte Folgen.

Massive Lieferprobleme bei Benzin und Lebensmitteln zwingen die Regierung in Großbritannien offenbar zu einer abrupten Kehrtwende.Wie britische Medien am Samstag übereinstimmend berichteten, will Premierminister Boris Johnson nun doch mithi