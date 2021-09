Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen - in der Stadt wie auf dem Land.

Osnabrück. Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: Die Immobilienpreise in Deutschland steigen so stark wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Besonders stark war der Anstieg in sieben Metropolen.

Der Preisanstieg bei Wohnimmobilien hat sich beschleunigt: Im zweiten Quartal dieses Jahres kletterten die Preise im Schnitt um 10,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mittei