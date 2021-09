Engelbert Lütke Daldrup, Geschäftsführer der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, steht nach der Nationalen Luftfahrtkonferenz 2021 am Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) auf der Besucherterrasse.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Schönefeld. Viele haben es versucht, nur einem war es vergönnt: Engelbert Lütke Daldrup konnte als Flughafenchef den Hauptstadtflughafen eröffnen. Nun tritt er ab.

Eine Vitrine mit Erinnerungstücken an BER will er in seiner Wohnung nicht aufstellen. Und auch ein Denkmal für Engelbert Lütke Daldrup hat in Berlin noch niemand vorgeschlagen. Wenn der Flughafenchef Ende des Monats in den Ruhestand geht, w