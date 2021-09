Blick ins Tiefkühlregal bei Aldi: Ab 2030 wollen die Discounter Aldi Süd und Nord nur noch Frischfleisch aus besserer Tierhaltung anbieten.

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Osnabrück. Aldis Ankündigung, Billigfleisch aus den Kühlregalen zu werfen, sorgte für Furore. Aber geht der Plan des Discounters wirklich auf? Eine Bestandsaufnahme

Der Titel, den Tobias Heinbockel trägt, ist mindestens so kompliziert, wie das Ziel, an dem er arbeitet: „Managing Director Category Management“ bei Aldi Nord lautet seine offizielle Bezeichnung. In dieser Position verantwortet der Ma