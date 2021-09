Aldi will Tierhaltung verbessern: Meint der Discounter das ernst?

Ein Schwein unter freiem Himmel: Geht es nach Aldi soll eine solche Haltung künftig nicht mehr die absolute Ausnahme sein. Der Discounter will das Tierwohl erhöhen.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Osnabrück. Aldi will die Tierhaltung verbessern. Manager Tobias Heinbockel erklärt, warum der Discounter sein Herz für Schwein und Co. entdeckt hat und warum in Kürze wohl trotz allem mit Billigangeboten für Fleisch geworben wird.

Herr Heinbockel, Aldi schmeißt das Billigfleisch aus den Regalen, hieß es kürzlich bundesweit in der Berichterstattung nach Ihrer Ankündigung, ab 2030 nur noch Frischfleisch von solchen Tieren zu verkaufen, denen zu Lebzeiten Frischluft um