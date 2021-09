Im Einzelhandel, darunter bei Ikea, gibt es seit Monaten einen Tarifkonflikt.

Federico Gambarini/dpa

Bremen/Hannover. Ikea blockiere Lohnerhöhungen, findet die Gewerkschaft Verdi und ruft zum Streik auf. Betroffen sind zunächst zwei Bundesländer im Norden.

Im seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt im Einzelhandel ruft die Gewerkschaft Verdi an diesem Dienstag in Niedersachsen und Bremen zu einem landesweiten Streiktag in mehreren Ikea-Möbelhäusern auf.Betroffen sind ab morgens die Standorte G