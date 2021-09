Im Einzelhandel, darunter bei Ikea, gibt es seit Monaten einen Tarifkonflikt.

Federico Gambarini/dpa

Hannover/Bremen. Ikea blockiere Lohnerhöhungen, findet die Gewerkschaft Verdi. Sie ruft in mehreren Bundesländern zum Streik auf.

In dem seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt im Einzelhandel sind Ikea-Mitarbeiter in mehreren Bundesländern einem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt.Schwerpunkt der Aktion am Dienstag waren Ikea-Möbelhäuser im Norden, wie Ver