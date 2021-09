Messe „Interboot“ am Bodensee eröffnet

Besucher schauen sich in der Messehalle A3 die Neuigkeiten der Bootbranche an, hier am Stand von Sunbeam.

Felix Kästle/dpa

Friedrichshafen. Im ersten Pandemie-Sommer 2020 haben Bootsbauende eine große Nachfrage verzeichnet. Nun hat die Wassersport-Messe „Interboot“ am Bodensee eröffnet und die Branche rechnet weiter mit großer Nachfrage.

Die Wassersport-Messe „Interboot“ ist am Samstag in Friedrichshafen eröffnet worden. Bei bestem Wetter habe man die ersten Besucher am Bodensee begrüßen können, sagte eine Sprecherin.Von der Yacht übers Party-Floß bis zum schwebenden Wasser