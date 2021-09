Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Nach einer durchwachsenen Börsenwoche hat sich der Dax auch am sogenannten großen Verfallstag schwer getan.

Erneut ließ beim deutschen Leitindex nach dem Sprung über die Hürde von 15 700 Punkten der Schwung nach.Mit der schwächeren Eröffnung an der New Yorker Wall Street kam zusätzlicher Verkaufsdruck auf. Letztlich verlor der Dax am Freitag 1,0