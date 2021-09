Mit dem langsamen Ende der Corona-Krise beginnt bei den Airlines verstärkt das Ringen um Flugpassagiere.

picture alliance / dpa

Köln/Dublin. Die Airline-Industrie will Corona möglichst schnell hinter sich lassen. Als erstes rangeln die Direktflug-Gesellschaften um die besten Startpositionen in Europa.

Ryanair setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele und die Lufthansa-Tochter Eurowings geht erstmals in Schweden an den Start: Nach der Corona-Krise kämpfen die Direktflug-Anbieter um die Fluggäste in Europa.Als größter Billigflieger des Kontinen