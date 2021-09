Vonovia will Deutsche Wohnen mit aller Macht – koste es, was es wolle

Die beiden großen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen stehen möglicherweise kurz vor einem Zusammenschluss.

Osnabrück. Was für ein Zugeständnis: Bei der Übernahme von Deutsche Wohnen verzichtet Vonovia auf alle Bedingungen. Dass der Wohnungskonzern den Deal so sehr will, hat politische Gründe.

Da will es einer mit aller Macht: Der Wohnungskonzern Vonovia lässt bei der Übernahme von Deutsche Wohnen nicht locker und verzichtet nun sogar auf alle Bedingungen. Der Branchenprimus will den Konkurrenten auch dann übernehmen, w