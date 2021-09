Dax im Plus - Freundliche Reaktion auf US-Inflationsdaten

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten freundlich tendiert.

Letztlich hielt sich der Rückenwind aber in Grenzen. „Es wird am Markt verhalten positiv gesehen, dass es keine negative Überraschung gab“, sagte ein Händler. Nach einem seit dem Morgen nahezu bewegungsarmen Handelsverlauf zog der Dax am N