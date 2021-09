Schweinehaltung in der Krise: Bund bittet EU um Unterstützung

Der Preis, den Bauern fürs Schwein bekommen, ist existenzbedrohend niedrig. Am Mittwoch tagt ein Krisengipfel auf Einladung der Bundesregierung.

Osnabrück. Am Mittwoch lädt Agrarministerin Julia Klöckner zum nächsten Krisengipfel in der Schweinekrise. Was können die Bauern erwarten, wollen die Grünen wissen. Die Antwort der Bundesregierung: keine weitere kurzfristige Hilfe.

Notleidende Schweinebauern können erst einmal nicht mit weiterer kurzfristiger Unterstützung vom Bund rechnen. Das zeigt ein Schreiben der Bundesregierung an die Grünen-Bundestagsfraktion, das unserer Redaktion vorliegt. Die Grünen hat