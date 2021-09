Wegen der jüngsten Naturkatastrophen sieht die Hannover Rück steigende Kosten für die Rückversicherer.

Raphael Knipping/dpa

Hannover. Eine Flut in Deutschland, ein Hurrikan in den USA: Für die Versicherungsbranche könnten die jüngsten Katastrophen teuer werden - auch deshalb, weil Rückversicherer ihre Preise erhöhen.

Der Rückversicherer Hannover Rück rechnet nach der Hochwasserkatastrophe in Europa und Hurrikan „Ida“ in den USA mit weiteren Preiserhöhungen in der Schaden-Rückversicherung.Nur so könnten Rückversicherer zuverlässigen Risikoschutz in einem