Tausende demonstrieren gegen die IAA in München

„STOP SUV“: In München haben erneut mehrere Tausend Teilnehmer gegen die IAA protestiert.

Matthias Balk/dpa

München. Die Demonstrationen gegen die IAA in München haben am Samstag einen zahlenmäßigen Höhepunkt erreicht. Bislang blieb es jedoch friedlicher als am Freitag.

Tausende Menschen haben in München gegen die Automesse IAA Mobility demonstriert. Die Veranstalter gingen von 25.000 Teilnehmern bei einem Demonstrationszug und einer Fahrradsternfahrt aus, die sich auf der Theresienwiese trafen, wo normale