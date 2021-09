Insekten dürften davon profitieren, dass Glyphosat in Deutschland nur noch eingeschränkt benutzt werden darf.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Glyphosat ist in der EU noch bis Ende 2022 genehmigt. In Deutschland ist die Nutzung des Unkrautvernichtungsmittels ab sofort aber nur noch eingeschränkt erlaubt.

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat darf von nun an in Deutschland nur noch eingeschränkt verwendet werden. Mit der Pflanzenschutzanwendungsverordnung sind am Mittwoch Einschränkungen und Verbote zum Einsatz des Mittels in Kraft getrete