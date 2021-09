Beschäftigte des Airbus-Werkes in Finkenwerder schwenken Fahnen der IG Metall (Mai).

Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg. Wie lassen sich Arbeitsplätze und Standorte unter dem Dach des Flugzeugbauers langfristig sichern? Die IG Metall verlangt konkrete Vorschläge und Lösungen.

Die Verhandlungen zwischen Airbus und der IG Metall über den umstrittenen Konzernumbau sind am Dienstag in Hamburg in die zweite Runde gegangen. Ein Airbus-Sprecher hatte zuvor angekündigt, dass „Details zu möglichen Lösungen“ erörtert werd