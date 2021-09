Die große Anzeige in der Frankfurter Börse zeigt die Dax-Kurve und verschiedene Börsenkurse.

Daniel Reinhardt/dpa

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem starken Wochenauftakt zunächst kaum in Tritt gekommen.

Im frühen Handel fiel der Leitindex Dax etwas und verlor 0,1 Prozent auf 15.915,62 Punkte.Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte konnte dagegen mit einem Plus von 0,08 Prozent auf 36.245,49 Zähler an seine Vortagesgewinne anknüpfen. In E