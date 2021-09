Heizkosten haben zuletzt kräftig zugelegt.

Osnabrück. Die Energiekosten in Deutschland kennen nur noch eine Richtung: aufwärts. Wie stark sich Benzin, Gas, Heizöl und Strom im Jahr 2021 verteuert haben, hat das Vergleichsportal Verivox berechnet.

Verbraucher in Deutschland müssen für Produkte und Dienstleistungen immer tiefer in die Tasche greifen. Vor allem die Energiekosten sind in den letzten Monaten so stark gestiegen wie schon lange nicht mehr. Einer Analyse des Vergleichsporta