Chipmangel bremst Toyota-Werk in Tschechien aus

Bei Toyota stehen die Bänder zwar nicht still, doch sie laufen langsamer.

Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Wire/dpa

Kolin. Es werden derzeit weniger Chips geliefert als gebraucht werden. Die gesamte Autoherstellerbranche ist davon betroffen, so auch ein Toyota-Werk in Tschechien.

Der Mangel an Halbleitern bremst weiter die Pkw-Produktion im Toyota-Werk im tschechischen Kolin aus. Nach der um drei Wochen verlängerten Sommerpause laufen die Fließbänder zwar wieder an, wie ein Sprecher des Autobauers am Montag bestätig