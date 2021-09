Zwangsarbeit in China unterstützt? Strafanzeige gegen Lidl, Aldi und Boss

Frauen sitzen an Nähmaschinen und arbeiten in einem Bekleidungsunternehmen in Nordwestchinas Autonomer Region Xinjiang Uygur.

dpa/Ding Lei

Xinjiang. Menschrechtsaktivisten haben Strafanzeige gegen deutsche Firmen gestellt. Die Unternehmen sollen durch ihre Geschäfte in der chinesischen Provinz Xinjiang zur Zwangsarbeit der unterdrückten Uiguren beigetragen haben.

Die Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) hat beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gegen mehrere deutsche Textilmarken und Händler gestellt. Unter anderem Hugo Boss und Lidl pro