Wer verdient an den niedrigen Schweinepreisen?

Im Schnitt bekommt ein Landwirt zurzeit 77 Cent pro Kilo Schlachtgewicht für ein Schwein.

Carsten Rehder

Osnabrück. Die Schweinepreise sind im Sinkflug. Am Verbraucher liegt das nicht, er zahlt an der Fleischtheke nicht weniger für sein Schnitzel. Ob die Schweinemast in Deutschland so eine Zukunft hat? Ein Kommentar.

Haben Schweinemäster und Ferkelerzeuger in Deutschland überhaupt eine Zukunft? Diese Frage muss man sich bei den aktuellen Erzeugerpreisen ernsthaft stellen, denn die sind seit Wochen im Sinkflug. Das Resultat: Mittlerweile wäre e