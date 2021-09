Der Bahnstreik geht weiter.

dpa/Matthias Rietschel

Frankfurt. Bahnkunden müssen sich – wie ursprünglich geplant – bis Dienstag auf Behinderungen durch den Lokführerstreik der GDL einrichten. Die Deutsche Bahn erwägt nun, die Gewerkschaft auf Schadensersatz zu verklagen.

Die Lokführergewerkschaft GDL will den Streik bei der Deutschen Bahn nach ihrem Sieg vor Gericht bis zum geplanten Ende am Dienstag um 2 Uhr fortsetzen. Das sagte der Vorsitzende Claus Weselsky am Freitag. "Wir lassen uns von niemandem vors