Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Mit der sommerlichen Ruhe am deutschen Aktienmarkt ist es vielleicht schon in der neuen Woche vorbei.

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte in der zweiten Wochenhälfte mit Äußerungen zur Geldpolitik frischen Schwung liefern. Zudem kommen nach den Ferien viele größere Investoren an die Märkte zurück. Das Handelsvolumen dürfte also zunehm