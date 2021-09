O'zapft is: EnBW eröffnet Schnellladepark zur IAA

Kurz vor der Automesse IAA in München hat der Stromkonzern EnBW an der A8 im Süden der Stadt seine neue Schnellladesäule eröffnet.

Sebastian Gollnow/dpa

Unterhaching. Von Flensburg bis zum Gardasee - im Elektro-Auto wird das schwierig. Eine schnelle Verbreitung der E-Fahrzeuge steht und fällt mit der Infrastruktur. Zur IAA legt der Stromkonzern EnBW vor.

Kurz vor der Automesse IAA in München hat der Stromkonzern EnBW an der A8 im Süden der Stadt sein neues „Flaggschiff für Hochgeschwindigkeitsladen“ eröffnet. E-Autos können dort an 20 Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt e