Gazprom will noch dieses Jahr Gas über Nord Stream 2 liefern

Molchstation, Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Moskau. Rechtzeitig zum Einsetzen der Heizperiode will Gazprom Gas nach Europa fließen lassen. Alle Vorbereitungen sind demnach getroffen, um die Lieferung über Nord Stream 2 zu starten.

Der russische Energieriese Gazprom hat Pläne bekräftigt, nach der Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 Gas schon in den nächsten Monaten nach Europa zu pumpen. „Noch in diesem Jahr, noch in dieser Heizperiode können wir das erste