Brexit-Folge? In manchen britischen Kneipen wird Bier knapp

Gäste vor einem Pub in Liverpool.

Frank Augstein/AP/dpa

London. In Großbritannien fehlen Lastwagenfahrer. Und die transportieren normalerweise auch das Nationalgetränk der Briten. Erste Pubs klagen über Lieferprobleme.

Auch wegen des Brexits fehlen in Großbritannien etliche Lastwagenfahrer - das hat nun auch Folgen für Pubs: In einigen Kneipen wird das Bier knapp. Es gebe in manchen Filialen Lieferprobleme bei den bestimmten Marken, teilte die Pub-Kette J