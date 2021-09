Airbus liefert letzten A380 noch in diesem Jahr aus

Der erste Airbus A380, der 2008 an die arabische Airline Emirates ausgeliefert wurde, startet am Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder.

Maurizio Gambarini/dpa

Hamburg/Dubai. Das größte Airbus-Modell wird nicht mehr lange produziert. Noch in diesem Jahr ist Schluss.

Der Flugzeugbauer Airbus wird die letzten drei Großraumflieger der A380-Reihe noch in diesem Jahr an die arabische Airline Emirates ausliefern.Die allerletzte bestellte Maschine „soll im November in die Flotte aufgenommen werden, womit der