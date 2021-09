Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte weitergegangen.

Nach den leichten Verlusten am Vortag stieg der Dax am Mittwoch zunächst wieder in Richtung der 16.000 Punkte, um danach erneut klar zurückzufallen. Über die Ziellinie am ersten Tag im September ging der deutsche Leitindex mit minus 0,07 P