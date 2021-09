Die Lokführergewerkschaft GDL startet die dritte Streikwelle - doch die Bahn legt ein neues Angebit auf den Tisch.

Berlin. Die nächste Streikrunde der Lokführergewerkschaft läuft bereits - am Donnerstagmorgen soll es auch im Personenverkehr so weit sein. Mit einem neuen Angebot will die Bahn den Ausstand noch abwenden.

Kurz vor dem geplanten fünftägigen Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat sich der Konzern mit einem neuen Angebot an die Lokführergewerkschaft GDL gewandt.Im Güterverkehr hatte der Arbeitskampf der Gewerkschaft Deutscher Lokomoti