Fahrrad-Experte Gunnar Fehlau stellt wenige Tage vor Beginn der Messe „Eurobike“ ein Mountainbike mit Gates-Riemenspanner von Gates Carbon Drives vor.

Felix Kästle/dpa

Friedrichshafen. Die deutschen Fahrrad-Hersteller machen aus der Not eine Tugend. Weil Bauteile knapp sind, fokussieren sie sich auf die populären E-Bikes, für die sich auch mehr Geld verlangen können.

Die boomende Fahrrad-Branche in Deutschland wird auf absehbare Zeit durch Lieferengpässe ausgebremst.Darauf hat der Geschäftsleiter von Bosch eBike Systems, Claus Fleischer, vor der an diesem Mittwoch in Friedrichshafen beginnenden Fahrradm