Hohe Preise für Energie treiben die Inflation in Deutschland nach oben.

Fabian Sommer/dpa

Wiesbaden. Vor allem die steigenden Energiepreise treiben die Inflationsrate hoch. Im August gab es erneut einen Anstieg.

Die Inflation in Deutschland kratzt an der Vier-Prozent-Marke. Nach dem kräftigen Preissprung im Juli zog die Teuerungsrate im August 2021 nochmals moderat auf 3,9 Prozent weiter an. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag anhand vo