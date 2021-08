Professor Mark Post von der Universität Maastricht zeigt bei einer Produktpräsentation in London „Laborfleisch“ aus der Petrischale.

David Parry/Pa Wire Handout/PRESS ASSOCIATION IMAGES/dpa

Darmstadt. Was wäre, wenn Tiere nicht mehr in Massen für die Fleischproduktion sterben müssten? Das ist keine Utopie: Forscher tüfteln bereits an aus Muskelzellen gezüchtetem Fleisch - und Konzerne sind an Bord.

Burgerhack aus dem Labor, das gewöhnlichem Fleisch sehr ähnlich sieht und sich im Geschmack kaum unterscheidet: Geht es nach Start-ups und Lebensmittelexperten, könnte Fleisch aus gezüchteten Zellen von Tieren schon in wenigen Jahren in den